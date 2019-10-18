В ГПУ заявили, что настаивают на аресте Савченко и Рубана

В Генеральной прокуратуре заявили, что ходатайства об аресте экс-нардепа Надежды Савченко и бывшего руководителя Офицерского корпуса Владимира Рубана были поданы в мае, но до сих пор судом не рассмотрены. Об этом сообщает Радио Свобода.
В ведомстве поясняют, что 7 мая подали ходатайство в Броварской суд о взятии под арест Савченко и Рубана. До настоящего времени документы судом не рассматривались. Поясняя необходимость ареста, в ГПУ говорят о "наличии обоснованного обвинения в совершении ими тяжких и особо тяжких преступлений", а также рисков того, что фигуранты могут скрыться, влиять на свидетелей или препятствовать другим способом.
Прокуроры полагают, что предотвратить такие риски, применив более мягкие меры, чем арест, нельзя.
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