В ГПУ заявили, что настаивают на аресте Савченко и Рубана

Суд по Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Генеральной прокуратуре заявили, что ходатайства об аресте экс-нардепа Надежды Савченко и бывшего руководителя Офицерского корпуса Владимира Рубана были поданы в мае, но до сих пор судом не рассмотрены. Об этом сообщает Радио Свобода.

В ведомстве поясняют, что 7 мая подали ходатайство в Броварской суд о взятии под арест Савченко и Рубана. До настоящего времени документы судом не рассматривались. Поясняя необходимость ареста, в ГПУ говорят о "наличии обоснованного обвинения в совершении ими тяжких и особо тяжких преступлений", а также рисков того, что фигуранты могут скрыться, влиять на свидетелей или препятствовать другим способом.

Прокуроры полагают, что предотвратить такие риски, применив более мягкие меры, чем арест, нельзя.

15 апреля 2019 года Савченко и Рубан были освобождены из здания Броварского горрайонного суда.

Савченко инкриминируют действия, направленные на насильственное изменения или свержение конституционного строя, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, террористический акт, создание террористической группы. Рубану – террористический акт и незаконное обращение с оружием.

Летом Савченко баллотировалась в парламент на округе в Донбассе, но проиграла, набрав всего восемь голосов.

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