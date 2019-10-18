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В ГПУ заявили, что настаивают на аресте Савченко и Рубана

В ГПУ заявили, что настаивают на аресте Савченко и Рубана - Фото
Суд по Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.10.2019, 15:29

Летом экс-нардеп баллотировалась в Раду, но проиграла на округе в Донбассе

В Генеральной прокуратуре заявили, что ходатайства об аресте экс-нардепа Надежды Савченко и бывшего руководителя Офицерского корпуса Владимира Рубана были поданы в мае, но до сих пор судом не рассмотрены. Об этом сообщает Радио Свобода.

В ведомстве поясняют, что 7 мая подали ходатайство в Броварской суд о взятии под арест Савченко и Рубана. До настоящего времени документы судом не рассматривались. Поясняя необходимость ареста, в ГПУ говорят о "наличии обоснованного обвинения в совершении ими тяжких и особо тяжких преступлений", а также рисков того, что фигуранты могут скрыться, влиять на свидетелей или препятствовать другим способом.

Прокуроры полагают, что предотвратить такие риски, применив более мягкие меры, чем арест, нельзя.

  • 15 апреля 2019 года Савченко и Рубан были освобождены из здания Броварского горрайонного суда.
  • Савченко инкриминируют действия, направленные на насильственное изменения или свержение конституционного строя, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, террористический акт, создание террористической группы. Рубану – террористический акт и незаконное обращение с оружием.
  • Летом Савченко баллотировалась в парламент на округе в Донбассе, но проиграла, набрав всего восемь голосов.

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Надежда Савченко Владимир Рубан арест генпрокуратура суд
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