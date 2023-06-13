В ГУР назвали три возможные причины минирования россиянами завода "Крымский титан"
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов назвал три возможных сценария развития событий после минирования россиянами завода "Крымский титан". Об этом он рассказал в телемарафоне.
"Сценарии могут быть разные. В первую очередь это может быть демонстративный шантаж, поскольку ряд действий, предпринимаемых оккупантами, носят демонстрационный характер. То есть это продолжение террористического шантажа, который мы видим в частности по Запорожской АЭС и другим объектам. Также это рассмотрение сценария вывода из строя предприятия на случай отступления и бегства оккупантов", – сказал Юсов.
По его словам, российский диктатор Владимир Путин не скрывает того, что деиндустриализация Украины – это "геноцидная практика, которая является составляющей этой войны, и на самом деле – одна из маниакальных задач и целей российского диктатора и его режима".
"И третий сценарий – это рассмотрение полномасштабного теракта, военного преступления", – сказал Юсов.
Все эти сценарии, по его словам, прорабатываются. "Мы понимаем, что имеем дело с военными преступниками", – отметил представитель ГУР.
- Вчера, 12 июня, ГУР сообщило, что россияне минируют завод "Крымский титан" во временно оккупированном Армянске и готовят террористический акт с выбросом около 200 тонн аммиака.
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