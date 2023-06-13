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В ГУР назвали три возможные причины минирования россиянами завода "Крымский титан"

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 12:35
В ГУР назвали три возможные причины минирования россиянами завода
Завод ''Крымский титан'' (фото - blackseatv.com)

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов назвал три возможных сценария развития событий после минирования россиянами завода "Крымский титан". Об этом он рассказал в телемарафоне.

"Сценарии могут быть разные. В первую очередь это может быть демонстративный шантаж, поскольку ряд действий, предпринимаемых оккупантами, носят демонстрационный характер. То есть это продолжение террористического шантажа, который мы видим в частности по Запорожской АЭС и другим объектам. Также это рассмотрение сценария вывода из строя предприятия на случай отступления и бегства оккупантов", – сказал Юсов.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин не скрывает того, что деиндустриализация Украины – это "геноцидная практика, которая является составляющей этой войны, и на самом деле – одна из маниакальных задач и целей российского диктатора и его режима".

"И третий сценарий – это рассмотрение полномасштабного теракта, военного преступления", – сказал Юсов.

Все эти сценарии, по его словам, прорабатываются. "Мы понимаем, что имеем дело с военными преступниками", – отметил представитель ГУР.

  • Вчера, 12 июня, ГУР сообщило, что россияне минируют завод "Крымский титан" во временно оккупированном Армянске и готовят террористический акт с выбросом около 200 тонн аммиака.
Вадим Ребрина
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