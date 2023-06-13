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У ГУР назвали три можливі причини мінування росіянами заводу "Кримський титан"

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 12:35
У ГУР назвали три можливі причини мінування росіянами заводу
Завод ''Кримський титан'' (фото - blackseatv.com)

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав три можливі сценарії розвитку подій після мінування росіянами заводу "Кримський титан". Про це він розповів у телемарафон.

"Сценарії можуть бути різні. Насамперед це може бути демонстративний шантаж, оскільки низка дій, які вживають окупанти, носять демонстраційний характер. Тобто це продовження терористичного шантажу, який ми бачимо зокрема по Запорізькій АЕС та інших об'єктах. Також це розгляд сценарію виведення з ладу підприємства на випадок відступу і втечі окупантів", – сказав Юсов.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін не приховує того, що деіндустріалізація України — це" геноцидна практика, яка є складовою цієї війни, і насправді є однією з маніакальних задач і цілей російського диктатора і його режиму".

"І третій сценарій – це розгляд повномасштабного теракту, воєнного злочину", – сказав Юсов.

Всі ці сценарії, за його словами, опрацьовуються. "Ми розуміємо, що маємо справу з воєнними злочинцями", – зазначив представник ГУР.

  • Вчора, 12 червня, ГУР повідомило, що росіяни мінують завод "Кримський титан" у тимчасово окупованому Армянську та готують терористичний акт із викидом близько 200 тонн аміаку. Про
Вадим Ребрина
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Володимир Зеленськийволодимир путінкримський титан
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