В ГУР объяснили, как россияне пытаются выявить патриотов Украины в оккупации

Главное управление разведки (Фото: пресс-служба ГУР)

Россияне пытаются выявить патриотов Украины в оккупации, контролируя интернет и мобильную связь. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк.

Он напомнил, что украинское оборудование для мобильной связи и интернета на оккупированных территориях россияне перепрограммировали "под себя" для слежки за людьми.

"Когда оккупанты захватили эти территории, они просто украли эту всю технику и средства, перепрограммировали их и сейчас используют как свои. Все это происходит для тотального контроля и прослушивания жителей оккупированных территорий", — отметил Черняк.

По его словам, россияне пытаются фиксировать каждый случай пользования запрещенными оккупационными властями ресурсами или мессенджерами. Кроме того, фиксируются случаи, когда оккупанты блокируют целые районы, чтобы определить пользователя.

"Есть такие случаи, что после блокировки целых районов, где кто-то зашел в какую-то социальную сеть, они просто арестовывают всех людей, сажают в тюрьму. И среди них пытаются выяснить, кто заходил в интернет, куда и какую информацию передавал или получал", – объяснил представитель военной разведки.

Еще один метод российских оккупантов – создание фейковых страниц, выполняющих роль приманки.

"Оккупанты пытаются создавать фейковые информационные ресурсы, фейковые аккаунты, максимально похожие на ресурсы ГУР, чтобы люди туда заходили, и оккупационные власти могли их находить и арестовывать" – рассказал он.

Черняк призвал украинских патриотов в оккупации не терять бдительность и подчеркнул, что каждый, кто стремится помочь Украине, может воспользоваться контактами и инструкциями по безопасности, указанными на официальных ресурсах ГУР МО.