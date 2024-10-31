В ГУР пояснили, як росіяни намагаються виявити патріотів України в окупації

Головне управління розвідки (Фото: пресслужба ГУР)

Росіяни намагаються виявити патріотів України в окупації, контролюючи інтернет та мобільний зв’язок. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк.

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Він нагадав, що українське обладнання для мобільного зв’язку та інтернету на окупованих територіях росіяни перепрограмували "під себе" для стеження за людьми.

"Коли окупанти захопили ці території, вони просто вкрали цю всю техніку й засоби, перепрограмували їх і зараз використовують як свої. Усе це відбувається для тотального контролю та прослуховування мешканців окупованих територій", – зазначив Черняк.

За його словами, росіяни намагаються фіксувати кожен випадок користування забороненими окупаційною владою ресурсами чи месенджерами. Крім того, фіксуються випадки, коли окупанти блокують цілі райони, щоб визначити користувача.

"Є такі випадки, що після блокування цілих районів, де хтось зайшов у якусь соціальну мережу, вони просто арештовують всіх людей, садять до в’язниці. І серед них намагаються з’ясувати, хто заходив в інтернет, куди і яку інформацію передавали чи яку отримували", – пояснив представник воєнної розвідки.

Ще один метод російських окупантів – створення фейкових сторінок, які виконують роль приманки.

"Окупанти намагаються створювати фейкові інформаційні ресурси, фейкові акаунти, які максимально схожі на ресурси ГУР, щоб люди туди заходили, і окупаційна влада могла їх знаходити та заарештовувати" – розповів він.

Черняк закликав українських патріотів в окупації не втрачати пильності та наголосив, що кожен, хто прагне допомогти Україні, може скористатись контактами та інструкціями з безпеки, вказаними на офіційних ресурсах ГУР МО.