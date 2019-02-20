В Харькове открыли дело против горсовета: не снизили цену проезда

Фото: city.kharkov.ua

Прокуратура Харькова открыла дело против горсовета за невыполнение судебного решения о снижении тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ведомости внесли в Единый реестр досудебных решений по части 2 статьи 382 Уголовного кодекса – умышленное невыполнение судебного решения служебными лицами.

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Речь идет о решении Харьковского окружного админсуда от 19 февраля, которым приостанавливается решение комитета горсовета о поднятии тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах.

Новые тарифы ввели 7 февраля.

Заместитель Харьковского городского главы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов назвал решение суда - политическим, передает пресс-служба горсовета. "Там нет никакой экономики. Просто стоял вопрос - к чему прицепиться", - считает он.

Водолазов также заявил, что горсовет отменить действие новых тарифов не может технически. "Даже если очень захотеть, это невозможно выполнить в короткие сроки", - сказал чиновник.

3 января прокуратура Киева обнаружила поддельные решения Киевского горсовета и теперь требует вернуть два земельных участка в селе Быковня стоимостью больше 45 млн грн.