В Харькове пропавшими без вести после удара по "Эпицентру" числятся 17 человек

Фото: Национальная полиция

В Харькове после российского удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" пропавшими без вести числятся 17 человек – это работники и посетители магазина. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов.

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"Прямо на месте мы уже отобрали образцы ДНК у родственников семерых из них. Чтобы установить личности остальных – ищем семьи. Только так сможем идентифицировать обгоревшие тела", — заявил Болвинов.

Национальная полиция сообщила, что по состоянию на 22:40 известно о четырех погибших и 40 раненых.

По информации правоохранителей, рядом с местом атаки развернута работа оперативного штаба следственного управления. Здесь производится отбор образцов ДНК у родственников лиц, считающихся пропавшими без вести в результате ракетного удара.

"Все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться к работникам штаба следственного управления и предоставить свои образцы ДНК", — говорится в сообщении.

Харьковская областная прокуратура сообщила, что по состоянию на 23:10 известно о пяти погибших и 39 раненых.

Днем 25 мая оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове. В результате атаки погибли четыре человека, есть раненые.

Зеленский заявил, что в строительном гипермаркете Харькова, по которому ударили россияне, могли находиться более 200 человек.

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