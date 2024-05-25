У Харкові зниклими безвісти після удару по "Епіцентру" вважаються 17 людей

Фото: Національна поліція

У Харкові після російського удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" зниклими безвісти вважаються 17 людей – це працівники й відвідувачі магазину. Про це повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

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"Прямо на місці ми вже відібрали зразки ДНК у родичів сімох із них. Щоб встановити особи решти – шукаємо родини. Тільки так зможемо ідентифікувати обгорілі тіла", – заявив Болвінов.

Національна поліція повідомила, що станом на 22:40 відомо про чотирьох загиблих та 40 поранених.

За інформацією правоохоронців, поруч з місцем атаки розгорнута робота оперативного штабу слідчого управління. Тут проводиться відбір зразків ДНК у родичів осіб, які вважаються зниклими безвісти внаслідок ракетного удару.

"Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління та надати свої зразки ДНК", – йдеться у повідомленні.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що станом на 23:10 відомо про пʼять загиблих та 39 поранених.

Вдень 25 травня окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету в Харкові. Внаслідок атаки загинули четверо осіб, є поранені.

Зеленський заявив, що в будівельному гіпермаркеті Харкова, по якому вдарили росіяни, могли перебувати понад 200 осіб.

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