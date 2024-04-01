В Харькове создают свою систему воздушных тревог. Терехов: Когда видим, что летит на нас
Дмитрий Гриниченко
Редактор новостей
Aся Прокаева
Корреспондент LIGA.net
В Харькове разрабатывают свою дифференцированную систему воздушных тревог. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в интервью LIGA.net.
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По его словам, над проектом городские власти работают вместе с военными, спасателями и IT-специалистами.
Он отметил, что это будет городское оповещение, включенное в общую систему.
"Часто тревога звучит в Харькове, а ракеты и БпЛА летят в область или вообще в другие регионы. Люди привыкают, начинают игнорировать предупреждения. А нам важно, чтобы тревоги звучали, когда видим, что летит именно в Харьков. И чтобы люди это понимали", — сказал Терехов.
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- Мэр города считает, что неважно, готовит ли Россия новое наступление на город, – гораздо важнее понять, как давать отпор.
- В ночь на 1 апреля захватчики ударили по Харьковской области, в результате чего повреждено здание местного пожарно-спасательного подразделения.
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