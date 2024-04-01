В Харькове создают свою систему воздушных тревог. Терехов: Когда видим, что летит на нас
Игорь Терехов (Фото: горсовет Харькова)

В Харькове разрабатывают свою дифференцированную систему воздушных тревог. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в интервью LIGA.net.

По его словам, над проектом городские власти работают вместе с военными, спасателями и IT-специалистами.

Он отметил, что это будет городское оповещение, включенное в общую систему.

"Часто тревога звучит в Харькове, а ракеты и БпЛА летят в область или вообще в другие регионы. Люди привыкают, начинают игнорировать предупреждения. А нам важно, чтобы тревоги звучали, когда видим, что летит именно в Харьков. И чтобы люди это понимали", — сказал Терехов.

  • Читайте большое интервью с Тереховым на LIGA.net.
  • Мэр города считает, что неважно, готовит ли Россия новое наступление на город, – гораздо важнее понять, как давать отпор.
  • В ночь на 1 апреля захватчики ударили по Харьковской области, в результате чего повреждено здание местного пожарно-спасательного подразделения.

Читайте также: Россияне ударили КАБами – в Харькове прилет по гражданской инфраструктуре

воздушная тревогавойнаХарьковобстрелыигорь терехов