В Харькове создают свою систему воздушных тревог. Терехов: Когда видим, что летит на нас

Терехов заявил, что люди привыкают к сообщениям об угрозе и начинают игнорировать предупреждения

Игорь Терехов (Фото: горсовет Харькова)

В Харькове разрабатывают свою дифференцированную систему воздушных тревог. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в интервью LIGA.net.

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По его словам, над проектом городские власти работают вместе с военными, спасателями и IT-специалистами.

Он отметил, что это будет городское оповещение, включенное в общую систему.

"Часто тревога звучит в Харькове, а ракеты и БпЛА летят в область или вообще в другие регионы. Люди привыкают, начинают игнорировать предупреждения. А нам важно, чтобы тревоги звучали, когда видим, что летит именно в Харьков. И чтобы люди это понимали", — сказал Терехов.

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Мэр города считает, что неважно, готовит ли Россия новое наступление на город, – гораздо важнее понять, как давать отпор.

В ночь на 1 апреля захватчики ударили по Харьковской области, в результате чего повреждено здание местного пожарно-спасательного подразделения.

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