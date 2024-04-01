У Харкові створюють свою систему повітряних тривог. Терехов: Коли бачимо, що летить на нас
Дмитро Гриниченко
Редактор новин
Aся Прокаєва
Кореспонденткa LIGA.net
У Харкові розробляють свою диференційовану систему повітряних тривог. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у інтерв'ю LIGA.net.
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За його словами, над проєктом міська влада працює разом із військовими, рятувальниками та IT-фахівцями.
Він зазначив, що це буде міське сповіщення, включене до загальної системи.
"Часто тривога звучить у Харкові, а ракети та БпЛА летять до області чи взагалі до інших регіонів. Люди звикають, починають ігнорувати попередження. А нам важливо, щоб тривоги звучали, коли бачимо, що летить саме до Харкова. І щоб люди це розуміли", — сказав Терехов.
- Читайте велике інтерв'ю з Тереховим на LIGA.net.
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