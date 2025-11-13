В Харьковской области Россия дроном атаковала мотоблок – погибли три человека
Российская армия атаковала гражданских в Боровской громаде Харьковской области. Погибли три человека, еще один ранен, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
По предварительным данным, утром 13 ноября враг попал беспилотником в мотоблок недалеко от села Богуславка. На месте погибли два человека, еще два человека были ранены.
Пострадавших госпитализировали.
Однако впоследствии Синегубов сообщил, что один раненый умер в машине экстренной медицинской помощи.
"Врачи сделали все возможное для спасения. Но, к сожалению, ранения оказались слишком тяжелыми. Еще одному травмированному медики сейчас оказывают необходимую помощь", – сообщил глава ОГА.
