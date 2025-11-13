У Харківській області Росія дроном атакувала мотоблок – загинули три людини

Внаслідок ворожої атаки також одна людина отримала поранення, наразі їй надають допомогу лікарі

Російський дрон (Фото: ресурси окупантів)

Російська армія атакувала цивільних у Борівській громаді Харківської області. Загинули три людини, ще одна поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередніми даними, вранці 13 листопада ворог поцілив безпілотником у мотоблок неподалік села Богуславка. На місці загинули дві особи, ще дві людини були поранені.

Постраждалих госпіталізували.

Однак згодом Синєгубов повідомив, що один поранений помер у машині екстреної медичної допомоги.

"Лікарі зробили все можливе для порятунку. Але, на жаль, поранення виявилися надто важкими. Ще одному травмованому медики зараз надають необхідну допомогу", – повідомив голова ОВА.