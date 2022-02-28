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В Харьковской области оккупанты обстреляли рейсовый автобус: пассажиры считаются погибшими

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 19:48

Как стало известно сегодня, 26 февраля вблизи города Волохов Яр Чугуевского района Харьковской области российские войска расстреляли рейсовый автобус (серый Фольксваген), следовавший по маршруту Харьков-Изюм. Пассажиры считаются погибшими или пропавшими без вести. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

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В автобусе, по его информации, было семеро жителей Донецкой области – четыре женщины и трое мужчин.

"Сейчас мы считаем их погибшими/пропавшими без вести, поскольку с 26 февраля ни с кем из них нет связи. По информации, которую удалось получить от жителей Волохового Яра, в автобусе есть погибшие", – написал Кириленко.

Но забрать тела оттуда невозможно – место, где стоит автобус, контролируют российские военные, сообщил он.

"Обращаюсь в международные правозащитные организации с просьбой помочь в организации гуманитарного коридора для идентификации тел и отправки их домой", – написал Кириленко.

  • В результате сегодняшнего обстрела Харькова российскими оккупантами погибли 11 мирных жителей, десятки получили ранения.



Вадим Ребрина
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Россия обстрел война
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