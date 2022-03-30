В Харьковской области ПВО поразила три самолета оккупантов
30.03.2022, 19:18
Сегодня расчеты зенитных ракетных комплексов ВСУ на Слобожанском направлении поразили сразу три самолета российских оккупантов. Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".
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По предварительной информации, украинская ПВО поразила три истребителя-бомбардировщика и один БПЛА.
Ранее в России заявили об "уничтожении" украинской ПВО.
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