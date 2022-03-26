В России заявили об "уничтожении" украинской ПВО: ВСУ в ответ показали сбитый самолет РФ

Несмотря на заявления российских пропагандистов о том, что войска РФ якобы уже давно уничтожили украинскую противовоздушную оборону, ВСУ продолжают успешно ликвидировать российские самолеты. Генштаб показал видео очередной уничтоженной воздушной цели.

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"Еще один недавно уничтоженный российский самолет "украшает" украинские поля. Силы противовоздушной обороны, Командование Воздушных сил и Сухопутные войска продолжают сбивать вражескую технику. Хотя, по заявлениям разного рода российских пропагандистов, украинская ПВО уже давно уничтожена. И, судя по "статистике" оккупантов, уже несколько раз", – сказано в сообщении Генштаба.

Вчера Минобороны РФ опубликовало "сводку" о своих "достижениях" за месяц войны в Украине. Оккупанты заявили, что "практически уничтожены украинские ВВС и ПВО". Собственные потери агрессор оценил в 1351 человека, тогда как Генштаб ВСУ сообщает о ликвидации около 16 100 российских военных.

По состоянию на 25 марта украинские военнослужащие ликвидировали 49 средств ПВО врага, 115 самолетов и 125 вертолетов.

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Оксана Житнюк

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