В Харьковской области сбили российский дрон, который нес заряд к РПГ – фото
14.03.2023, 16:30
Фото: facebook.com/40OAbrigade
В Чугуевском районе Харьковской области военные 40 отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта сбили вражеский БПЛА, который нес заряд к ручному противотанковому гранатомету. Об этом сообщает пресс-служба бригады.
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Судя по внешнему виду, аппарат, скорее всего, кустарного производства, отметили военные.
За прошедшие сутки украинские защитники сбили 11 российских беспилотников оперативно-тактического уровня.
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