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В Харьковской области сбили российский дрон, который нес заряд к РПГ – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 16:30
В Харьковской области сбили российский дрон, который нес заряд к РПГ – фото - Фото
Фото: facebook.com/40OAbrigade

В Чугуевском районе Харьковской области военные 40 отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта сбили вражеский БПЛА, который нес заряд к ручному противотанковому гранатомету. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Судя по внешнему виду, аппарат, скорее всего, кустарного производства, отметили военные.

В Харьковской области сбили российский дрон, который нес заряд к РПГ – фото

В Харьковской области сбили российский дрон, который нес заряд к РПГ – фото

В Харьковской области сбили российский дрон, который нес заряд к РПГ – фото

За прошедшие сутки украинские защитники сбили 11 российских беспилотников оперативно-тактического уровня.

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Вадим Ребрина
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дрон БПЛА рпг
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