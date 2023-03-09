Пентагон: Иран использует Украину как "боевую лабораторию" для своего оружия

Украина становится боевой лабораторией для испытаний иранского оружия за пределами Ближнего Востока. Об этом заявил неназванный высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, передает Financial Times.

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"Все должны быть готовы к тому, как будут выглядеть сценарии угрозы, если Иран применяет тактику, технику и процедуры, которыми он учился в Украине, и начинает использовать эту тактику принуждения здесь [на Ближнем Востоке]", – сказал он.

По словам чиновника Пентагона, Москва готова передать Тегерану передовые технологии для получения иранской летальной помощи взамен.

Отмечается, что комментарий прозвучал накануне визита министра обороны США Ллойда Остина в Израиль 9 марта, где в повестку дня будет ирано-российское военное сотрудничество.

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Мілана Головань

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