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Пентагон: Иран использует Украину как "боевую лабораторию" для своего оружия

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 16:08
Пентагон: Иран использует Украину как
Иранские беспилотники (Фото: ГУР)

Украина становится боевой лабораторией для испытаний иранского оружия за пределами Ближнего Востока. Об этом заявил неназванный высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, передает Financial Times.

"Все должны быть готовы к тому, как будут выглядеть сценарии угрозы, если Иран применяет тактику, технику и процедуры, которыми он учился в Украине, и начинает использовать эту тактику принуждения здесь [на Ближнем Востоке]", – сказал он.

По словам чиновника Пентагона, Москва готова передать Тегерану передовые технологии для получения иранской летальной помощи взамен.

Отмечается, что комментарий прозвучал накануне визита министра обороны США Ллойда Остина в Израиль 9 марта, где в повестку дня будет ирано-российское военное сотрудничество.

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Мілана Головань
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