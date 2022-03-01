В Херсоне оккупанты обманным путем пытаются выведать у местных информацию о ВСУ

В местных телеграмм-каналах Херсона распространяются контакты от так называемого штаба с сообщением о сборе информации о расположении и перемещении военных, техники. ВСУ. Это провокация, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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"Внимание, Херсон! Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает, что в местных телеграмм-каналах Херсона распространяются контакты от так называемого штаба с неофициальным сообщением о сборе информации о расположении и перемещении военных, техники и т. д. Это провокация!" – сказано в сообщении.

В СНБО подчеркивают, что единственным каналом сбора данных является официальный чат-бот СБУ (https://t.me/stop_russian_war_bot).

Сегодня мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что город находится под обстрелом, горят жилые дома и городские объекты.

Мэр обратился к российским оккупантам: "Я прошу: уйдите из нашего города, прекратите обстрел мирного населения. Вы взяли уже все, что хотели. В том числе и человеческие жизни. Бог вам судья и идите в сторону российского корабля. Херсон был и останется украинским городом".

Вадим Ребрина

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