В Херсоне закрывают въезд в микрорайон Корабел и вводят там длительный комендантский час

С завтрашнего дня, 13 июня, вводится запрет на въезд в херсонский микрорайон Корабел. Комендантский час там будет действовать с 15:00 13 июня до 12:00 следующих суток. Комендантский час в таком режиме продлится до 19 июня включительно. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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С его слов, в микрорайоне будут проводиться разминирование, следственные действия и работы коммунальных служб.

Эвакуация населения продолжается. Она будет осуществляться представителями ГСЧС и городской военной администрации, сообщил Мрочко.

После спада воды, по его словам, будут определены локации выдачи гуманитарной помощи и лекарственных средств, которые можно будет получить с 12:00 до 15:00 ежедневно.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Из-за наводнения после подрыва дамбы погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.

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