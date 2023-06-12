В Херсоне закрывают въезд в микрорайон Корабел и вводят там длительный комендантский час
С завтрашнего дня, 13 июня, вводится запрет на въезд в херсонский микрорайон Корабел. Комендантский час там будет действовать с 15:00 13 июня до 12:00 следующих суток. Комендантский час в таком режиме продлится до 19 июня включительно. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
С его слов, в микрорайоне будут проводиться разминирование, следственные действия и работы коммунальных служб.
Эвакуация населения продолжается. Она будет осуществляться представителями ГСЧС и городской военной администрации, сообщил Мрочко.
После спада воды, по его словам, будут определены локации выдачи гуманитарной помощи и лекарственных средств, которые можно будет получить с 12:00 до 15:00 ежедневно.
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