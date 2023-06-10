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Зеленский: У некоторых в мире просто позорное безразличие к трагедии в Херсонской области видео

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10.06.2023, 19:33
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Президент Владимир Зеленский заявил, что "на некоторых уровнях в мире есть просто позорное безразличие" к экоциду и человеческой трагедии, вызванной российским терактом на Каховской ГЭС. Об этом он сказал в видеообращении.

"Когда международные организации, которые должны защищать жизнь в глобальном масштабе, даже через неделю не успевают сформировать и отправить спасательную миссию на оккупированную территорию, когда некоторые мировые субъекты не решаются выйти даже с четкими и сильными заявлениями, осуждающими это очередное российское преступление войны, террористы просто подпитываются этой слабостью мира, этим безразличием – она их поощряет. И это мы должны преодолеть. И преодолеем", – сказал он.

Президент заверил, что украинские власти "давят и побуждают", чтобы все же международные организации, международная поддержка была на той части Херсонщины, где сейчас оккупанты.

По его информации, по состоянию на данный момент из территории Херсонской и Николаевской областей эвакуировано уже более 3000 человек. "Но опять-таки – это только свободная территория, подконтрольная нам", – заметил он.

На оккупированной территории, по словам Зеленского, только на некоторых участках удается помочь людям – российские террористы делают все, чтобы жертв катастрофы было больше. Российские обстрелы продолжаются. Обстреливают даже эвакуационные точки.

"Никакой реальной помощи людям в затопленных районах – не ради пропаганды, а ради людей – Россия не оказывает…" – сказал Зеленский.

Он уверен, что за это должна быть отдельная справедливая и жесткая ответственность российского государства и российского руководства.

Президент подчеркнул, что международные организации должны работать на пока оккупированных территориях.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.
  • 8 июня страна-террорист РФ нанесла удары по центру Херсона, пока гражданских жителей эвакуировали от наводнения.
  • Вчера Херсонская областная военная администрация сообщила о том, что ООН направила гуманитарную помощь для Белозерской громады и Херсона, наиболее пострадавших из-за подтопления.

Читайте также: Россияне стали активнее мародерствовать перед подрывом Каховской ГЭС – Центр сопротивления

Вадим Ребрина
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Владимир ЗеленскийХерсонкаховская гэс
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