Президент Володимир Зеленський заявив, що "на деяких рівнях у світі є просто ганебна байдужість" до екоциду й людської трагедії, спричиненої російським терактом на Каховській ГЕС. Про це він сказав у відеозверненні.

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"Коли міжнародні організації, що повинні захищати життя в глобальному масштабі, навіть за тиждень не встигають сформувати й відправити рятувальну місію на окуповану територію, коли деякі світові суб’єкти не наважуються вийти навіть із чіткими та сильними заявами, які б засуджували цей черговий російський злочин війни, терористи просто підживлюються цією слабкістю світу, цією байдужістю – вона їх заохочує. І це ми маємо подолати. І подолаємо", – сказав він.

Президент запевнив, що українська влада "тисне і спонукає", щоб усе ж міжнародні організації, міжнародна підтримка була на тій частині Херсонщини, де зараз окупанти.

За його інформацією, станом на цей час з території Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад 3 000 людей. "Але знов-таки – це лише вільна територія, підконтрольна нам", – зауважив він.

На окупованій території, за словами Зеленського, лише на деяких ділянках вдається допомогти людям – російські терористи роблять усе, щоб жертв катастрофи було якнайбільше. Російські обстріли тривають. Обстрілюють навіть евакуаційні точки.

"Жодної реальної допомоги людям у затоплених районах – не заради пропаганди, а заради людей – Росія не надає…" – сказав Зеленський.

Він впевнений, що за все це має бути окрема справедлива й жорстка відповідальність російської держави та російського керівництва.

Президент підкреслив, що міжнародні організації повинні працювати на поки що окупованих територіях.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.

8 червня країна-терорист РФ завдала ударів по центру Херсона, поки цивільних мешканців евакуйовували від повені.

Вчора Херсонська обласна військова адміністрація повідомила про те, що ООН спрямувала гуманітарну допомогу для Білозерської громади та Херсона, які найбільше постраждали через підтоплення.

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