Президент Володимир Зеленський заявив, що "на деяких рівнях у світі є просто ганебна байдужість" до екоциду й людської трагедії, спричиненої російським терактом на Каховській ГЕС. Про це він сказав у відеозверненні.
"Коли міжнародні організації, що повинні захищати життя в глобальному масштабі, навіть за тиждень не встигають сформувати й відправити рятувальну місію на окуповану територію, коли деякі світові суб’єкти не наважуються вийти навіть із чіткими та сильними заявами, які б засуджували цей черговий російський злочин війни, терористи просто підживлюються цією слабкістю світу, цією байдужістю – вона їх заохочує. І це ми маємо подолати. І подолаємо", – сказав він.
Президент запевнив, що українська влада "тисне і спонукає", щоб усе ж міжнародні організації, міжнародна підтримка була на тій частині Херсонщини, де зараз окупанти.
За його інформацією, станом на цей час з території Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад 3 000 людей. "Але знов-таки – це лише вільна територія, підконтрольна нам", – зауважив він.
На окупованій території, за словами Зеленського, лише на деяких ділянках вдається допомогти людям – російські терористи роблять усе, щоб жертв катастрофи було якнайбільше. Російські обстріли тривають. Обстрілюють навіть евакуаційні точки.
"Жодної реальної допомоги людям у затоплених районах – не заради пропаганди, а заради людей – Росія не надає…" – сказав Зеленський.
Він впевнений, що за все це має бути окрема справедлива й жорстка відповідальність російської держави та російського керівництва.
Президент підкреслив, що міжнародні організації повинні працювати на поки що окупованих територіях.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.
- 8 червня країна-терорист РФ завдала ударів по центру Херсона, поки цивільних мешканців евакуйовували від повені.
- Вчора Херсонська обласна військова адміністрація повідомила про те, що ООН спрямувала гуманітарну допомогу для Білозерської громади та Херсона, які найбільше постраждали через підтоплення.
Читайте також: Росіяни стали активніше мародерствувати перед підривом Каховської ГЕС – Центр спротиву
Коментарі