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У Херсоні закривають в'їзд до мікрорайону Корабел і вводять там тривалу комендантську годину

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 18:20
У Херсоні закривають в'їзд до мікрорайону Корабел і вводять там тривалу комендантську годину - Фото
Роман Мрочко (фото - Facebook Мрочка)

Відзавтра, 13 червня, вводиться заборона на вʼїзд до херсонського мікрорайону Корабел. Комендантська година там діятиме з 15:00 13 червня до 12:00 наступної доби. Комендантська година в такому режимі триватиме до 19 червня включно. Про це повідомив глава Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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За його словами, у мікрорайоні проводитимуться розмінування, слідчі дії та роботи комунальних служб.

Евакуація населення триває. Вона здійснюватиметься представниками ДСНС та міської військової адміністрації, повідомив Мрочко.

Після спаду води, за його словами, буде визначено локації видачі гуманітарної допомоги і лікарських засобів, які можна буде отримати з 12:00 до 15:00 щодня.

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Вадим Ребрина
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