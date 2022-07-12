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В Херсонской области спецназ провел операцию по освобождению пленных украинцев — разведка

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 13:18
В Херсонской области спецназ провел операцию по освобождению пленных украинцев — разведка - Фото
Украинский спецназ (Фото: ГУР)

В Херсонской области спецподразделение главного управления разведки минобороны провело операцию по освобождению пяти пленных украинцев. Об этом сообщили в ГУР.

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На временно оккупированной территории Херсонской области разведчики освободили пятерых граждан Украины, которые были в плену у российских оккупантов. 

Среди освобожденных — боец Вооруженных Сил Украины, сотрудник полиции и трое гражданских.

Один из них имеет серьезное боевое ранение. На данный момент освобождённые находятся в безопасности и получают соответствующее лечение. 

  • 29 июня Украина вернула из плена 144 украинских военных, среди них 95 защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе. Среди освобожденных – 23 офицера и 69 военных сержантского и старшинского состава.
  • В Украине более 7000 военнослужащих считаются пропавшими без вести.
  • 7 июля из плена оккупантов освободили сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка – 16-летнего Владислава. Его похитили на российском блокпосту в Васильевке 8 апреля.

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Дмитрий Гриниченко
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война разведка Херсонская область пленные
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