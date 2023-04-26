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В Херсонской области украинские воины сбили шесть российских БПЛА – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 19:34
В Херсонской области украинские воины сбили шесть российских БПЛА – Воздушные силы - Фото
Украинский военный (фото: 93 ОМБр Холодный Яр)

Украинские военные 26 апреля уничтожили шесть беспилотных летальных аппаратов оккупантов над Херсонской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

Защитники Украины уточнили, что за текущие сутки "приземлили" пять ударных "Ланцетов" и один дрон "Мерлин-ВР".

Вражеские беспилотники были сбиты воинами мобильных огневых групп воздушного командования "Юг".

Недавно спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ВСУ научились противодействовать БПЛА "Ланцет", которые россияне активно используют для атак на линии фронта.

По его словам, бойцы начали уничтожать больше "Ланцетов" благодаря опыту, навыкам и новым средствам поражения.

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Олег Васьків
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война дрон Херсонская область ППО воздушные силы
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