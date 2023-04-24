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За сутки украинские защитники сбили девять российских БПЛА – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 20:47
За сутки украинские защитники сбили девять российских БПЛА – Воздушные силы - Фото
Shahed-136 (скриншот с видео)

Украинские защитники продолжают сбивать российские дроны. В течение текущих суток, 24 апреля, ВСУ уничтожили девять БПЛА оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

Военные уточнили, что "приземлили" шесть ударных Shahed-136/131, два ударных "Ланцета" и один дрон оперативно-тактического уровня.

Вражеские беспилотные летательные аппараты были сбиты в зоне ответственности воздушного командования "Восток" и "Юг", добавили в Воздушных силах.

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Олег Васьків
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война БПЛА воздушные силы Shahed
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