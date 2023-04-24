За сутки украинские защитники сбили девять российских БПЛА – Воздушные силы

Украинские защитники продолжают сбивать российские дроны. В течение текущих суток, 24 апреля, ВСУ уничтожили девять БПЛА оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

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Военные уточнили, что "приземлили" шесть ударных Shahed-136/131, два ударных "Ланцета" и один дрон оперативно-тактического уровня.

Вражеские беспилотные летательные аппараты были сбиты в зоне ответственности воздушного командования "Восток" и "Юг", добавили в Воздушных силах.

4 февраля 2023 года на Донбассе десантники и ПВО Сухопутных войск уничтожили три БПЛА оккупантов за день.

15 апреля украинские защитники сбили российский самолет Су-25.

22 апреля Силы обороны "приземлили" один вертолет Ми-24 и четыре беспилотника армии РФ.

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Олег Васьків

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