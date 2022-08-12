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В Херсонской области ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 01:31
В Херсонской области ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов – ОК
Фото: Генштаб ВСУ

11 августа на южном направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за сутки на юге уничтожили 19 российских оккупатнтов, четыре единицы бронированной и автомобильной техники и склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонщины.

Враг нанес восемь ударов вертолетами и четыре удара штурмовой авиацией в направлении позиций ВСУ и освобожденных населенных пунктов. "Наших потерь нет", – сообщает ОК "Юг".

Авиация Воздушных сил ВСУ нанесла два удара по врагу – по опорному пункту оккупантов недалеко от Андреевки и по скоплению вражеской силы и техники возле Брускинского.

Читайте также: Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ для дальнейших наступлений на Краматорск и Бахмут

Наталия Медведева
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потери врага
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