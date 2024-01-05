В Хмельницкой области раздаются взрывы. Россия атакует беспилотниками
Утром 5 января в Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщил корреспондент Общественного. Воздушные силы предупредили об угрозе вражеских беспилотников.
06:58. Военные заявили о движении российских дронов в направлении Хмельницкой области. Тогда объявили воздушную тревогу.
07:47. Группа ударных БПЛА приближается к Калиновке (Винницкая область) с востока с вектором движения на Хмельницкий, добавили в ПС.
09:01. В Хмельницкой области раздались взрывы.
В Староконстантинове Хмельницкой области расположен военный аэродром. Воздушная тревога продолжается.
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09:38. В Хмельницкой области раздаются повторные звуки взрывов, передает Суспильне.
- 29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Всего в Киеве в результате удара оккупантов погибли 30 человек, 29 получили ранения.
- Утром 2 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127 человек.
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