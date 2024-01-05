У Хмельницькій області лунають вибухи. Росія атакує безпілотниками

Вибух (Ілюстративне фото)

Зранку 5 січня у Хмельницькій області пролунали вибухи, повідомив кореспондент Суспільного. Повітряні сили попередили про загрозу ворожих безпілотників.

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06:58. Військові заявили про рух російських дронів у напрямку Хмельниччини. Тоді оголосили повітряну тривогу.

07:47. Група ударних БпЛА наближається до Калинівки (Вінницька область) зі сходу з вектором руху на Хмельницький, додали у ПС.

09:01. У Хмельницькій області пролунали вибухи.

У Старокостянтинові Хмельницької області розташовано військовий аеродром. Повітряна тривога триває.

09:38. У Хмельницькій області лунають повторні вибухи, передає Суспільне.

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29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні – протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Загалом у Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 людей, 29 отримали поранення.

Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 людей.

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