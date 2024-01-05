У Хмельницькій області лунають вибухи. Росія атакує безпілотниками
Зранку 5 січня у Хмельницькій області пролунали вибухи, повідомив кореспондент Суспільного. Повітряні сили попередили про загрозу ворожих безпілотників.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
06:58. Військові заявили про рух російських дронів у напрямку Хмельниччини. Тоді оголосили повітряну тривогу.
07:47. Група ударних БпЛА наближається до Калинівки (Вінницька область) зі сходу з вектором руху на Хмельницький, додали у ПС.
09:01. У Хмельницькій області пролунали вибухи.
У Старокостянтинові Хмельницької області розташовано військовий аеродром. Повітряна тривога триває.
09:38. У Хмельницькій області лунають повторні вибухи, передає Суспільне.
Новина доповнюється..
- 29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні – протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Загалом у Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 людей, 29 отримали поранення.
- Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 людей.
Читайте також: РФ атакує Україну "шахедами". Є руйнування та пошкодження ЛЕП, люди залишилися без світла