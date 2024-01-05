РФ атакує Україну "шахедами". Є руйнування та пошкодження ЛЕП, люди залишилися без світла

Мобільна вогнева група (Фото: ОП)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 вночі та вранці 5 січня, є пошкодження у Черкаській та Дніпропетровській областях.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець заявив, що сили протиповітряної оборони знищили п'ять безпілотників у зоні його відповідальності.

Обійшлося без постраждалих, але уламки пошкодили лінії електропередач.

Без світла залишилися три населені пункти, ще два знеструмлені частково. Аварійні бригади працюють.

На Дніпропетровщині було атаковано Криворізький район, написав голова ОВА Сергій Лисак. За його словами, українські воїни збили шість дронів в області.

Уламки впали на територію непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав.

Атака росіян триває досі, Повітряні сили попередили про рух груп "шахедів" у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області, де розташований військовий аеродром — летять із півдня та заходу.

29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні – протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Загалом у Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 людей, 29 отримали поранення.

Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 людей.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".

Читайте також: Через російські атаки. У НАТО назвали дату засідання Ради щодо України