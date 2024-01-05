РФ атакует Украину "шахедами". Есть разрушения и повреждения ЛЭП, люди остались без света

Россияне с ночи атакуют Украину дронами-камикадзе Shahed-136, налет врага продолжается до сих пор

Мобильная огневая группа (Фото: ОП)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 ночью и утром 5 января, есть повреждения в Черкасской и Днепропетровской областях.

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Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников в зоне его ответственности.

Обошлось без пострадавших, но обломки повредили линии электропередач.

Без света остались три населенных пункта, еще два обесточены частично. Аварийные бригады работают.

В Днепропетровской области был атакован Криворожский район, написал глава ОВА Сергей Лысак. По его словам, украинские воины сбили шесть дронов в области.

Обломки упали на территорию неработающего предприятия. Никто не пострадал.

Атака россиян продолжается до сих пор, Воздушные силы предупредили о движении групп "шахедов" в направлении Староконстантинова Хмельницкой области, где расположен военный аэродром — летят с юга и запада.

29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Всего в Киеве в результате удара оккупантов погибли 30 человек, 29 получили ранения.

Утром 2 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127 человек.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты запустили по Украине 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны сбили все "Кинжалы", 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три "Калибра".

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