В ходе учебно-тренировочного полета погиб курсант университета Воздушных сил

К-10 Swift (Фото - wikipedia.org)

27 июля в ходе учебно-тренировочного полета погиб курсант Харьковского национального университета Воздушных сил. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

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В университете отметили, что первокурсник погиб во время тренировок на самолете К-10 Swift.

Причины крушения устанавливаются, на месте авиационного происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты Воздушных сил.

СПРАВКА. Скаетон К-10 Swift – сверхлегкий самолет украинского производства. Это многоцелевой самолет, предназначенный для обучения пилотов, патрулирования и мониторинга территорий и объектов, осмотра лесов, нефтепроводов, газопроводов, линий электропередач, для ведения поисковых работ, геологической разведки, аэросъемки и прочего. Максимальная скорость полета – 225 км/ч, максимальная дальность полета – 650 км.

25 августа 2023 года на Житомирщине в авиакатастрофе погибли три пилота, среди них – известный "Джус".

Трагедия произошла в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39.

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