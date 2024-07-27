Під час навчально-тренувального польоту загинув курсант університету Повітряних сил

К-10 Swift (Фото - wikipedia.org)

27 липня під час навчально-тренувального польоту загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил. Про це повідомила пресслужба вишу.

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В університеті зазначили, що першокурсник загинув під час тренувань на літаку К-10 Swift.

Причини катастрофи встановлюються, на місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних сил.

ДОВІДКА. Скаетон К-10 Swift – надлегкий літак українського виробництва. Це багатоцільовий літак, призначений для навчання пілотів, патрулювання і моніторингу територій і об'єктів, огляду лісів, нафтопроводів, газопроводів, ліній електропередач, для ведення пошукових робіт, геологічної розвідки, аерозйомки та іншого.Максимальна швидкість польоту – 225 км/г, максимальна дальність польоту – 650 км.

25 серпня 2023-го на Житомирщині в авіакатастрофі загинули три пілоти, серед них – відомий "Джус".

Трагедія сталася внаслідок зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39.

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