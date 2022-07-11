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В Интернациональном легионе опровергли российский фейк о гибели 200 бойцов

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 18:40
В Интернациональном легионе опровергли российский фейк о гибели 200 бойцов - Фото
Дамьен Магру (скриншот с видео)

Сообщения российских пропагандистов о гибели в Украине 200 военнослужащих Интернационального легиона не соответствуют действительности. Об этом сказал спикер легиона Дамьен Магру на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.

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"На прошлой неделе мы сообщили, что в нашем легионе еще трое погибших. Я напоминаю прошлый раз, когда мы опубликовали имена четырех человек. Это не полный список. Те имена, которые мы публикуем — это, к сожалению, не все наши погибшие. В некоторых случаях по разным причинам мы не можем объявить все имена. На прошлой неделе мы сообщили о двух бразильцах — мужчине и женщине, а также о погибшем из Франции", – сказал спикер.

По его словам, все бойцы погибли на поле боя в результате ударов российской артиллерии. Бразилец Дуглас Буриго пытался спасти свою соотечественницу Талиту ду Валле из горящего дома, но погиб сам. Талите удалось выбраться из охваченного огнем здания, но она все равно погибла, рассказал Магру.

  • 4 июня Интернациональный легион сообщил о гибели в боях с российскими оккупантами четверых легионеров – граждан Германии, Нидерландов, Австралии и Франции. 

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Вадим Ребрина
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пропаганда Бразилия Интернациональный легион
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