В Испании решили засекретить расследование убийства Портнова – EFE

Полиция рассматривает версию, что преступление совершили три человека: один стрелял, а двое других помогли ему скрыться

Тело Андрея Портнова (Фото: ЕРА/Borja Sanchez-Trillo)

Испанская судья, которая ведет дело об убийстве бывшего советника президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова, решила засекретить расследование. Об этом сообщает EFE со ссылкой на источники в Высшем суде справедливости Мадрида.

На месте преступления следователи обнаружили девять гильз, однако точное количество пулевых ранений Портнова пока не установлено.

Журналисты отмечают, что такое количество выстрелов может свидетельствовать, что нападающий действовал целенаправленно и хотел убедиться, что жертва не выживет. Также предполагается, что был использован почти весь магазин с патронами.

Полиция рассматривает версию, что преступление совершили три человека: один стрелял, а двое других помогли ему бежать через школьную территорию в лесную зону, которая соединяет Мадрид с городом Посуэло-де-Аларкон.