В Іспанії вирішили засекретити розслідування вбивства Портнова – EFE

Поліція розглядає версію, що злочин вчинили троє осіб: один стріляв, а двоє інших допомогли йому втекти

Тіло Андрія Портнова (Фото: ЕРА/Borja Sanchez-Trillo)

Іспанська суддя, яка веде справу про вбивство колишнього радника президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова, вирішила засекретити розслідування. Про це повідомляє EFE із посиланням на джерела у Вищому суді справедливості Мадрида.

На місці злочину слідчі виявили дев’ять гільз, однак точну кількість кульових поранень, яких зазнав Портнов, поки не встановлено.

Журналісти зазначають, що така кількість пострілів може свідчити про те, що нападник діяв цілеспрямовано й хотів переконатися, що жертва не виживе. Також припускають, що було використано майже весь магазин із набоями.

Поліція розглядає версію, що злочин вчинили троє осіб: один стріляв, а двоє інших допомогли йому втекти через шкільну територію до лісистої зони, яка з’єднує Мадрид із містом Посуело-де-Аларкон.