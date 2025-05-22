В Іспанії вирішили засекретити розслідування вбивства Портнова – EFE
Іспанська суддя, яка веде справу про вбивство колишнього радника президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова, вирішила засекретити розслідування. Про це повідомляє EFE із посиланням на джерела у Вищому суді справедливості Мадрида.
На місці злочину слідчі виявили дев’ять гільз, однак точну кількість кульових поранень, яких зазнав Портнов, поки не встановлено.
Журналісти зазначають, що така кількість пострілів може свідчити про те, що нападник діяв цілеспрямовано й хотів переконатися, що жертва не виживе. Також припускають, що було використано майже весь магазин із набоями.
Поліція розглядає версію, що злочин вчинили троє осіб: один стріляв, а двоє інших допомогли йому втекти через шкільну територію до лісистої зони, яка з’єднує Мадрид із містом Посуело-де-Аларкон.
- 21 травня 2025 року іспанські медіа повідомили, що в елітному районі Мадрида застрелили Портнова. Три з п'яти пострілів стали для нього смертельними.
- Ймовірний убивця був одягнений у синій спортивний костюм і мав сумку на поясі, про що очевидці розповіли іспанській телекомпанії ABC. Імовірно, у нього був один або двоє спільників – поблизу місця злочину бачили чоловіків на мотоциклі.
- 22 травня у пресслужбі МЗС повідомили LIGA.net, що посольство України в Іспанії підтримує зв'язок із місцевими правоохоронцями у справі про вбивство Портнова.