В Испании ввели чрезвычайное положение из-за массовых блэкаутов
Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение после массового отключения электроэнергии, охватившего большую часть Пиренейского полуострова. Об этом сообщает агентство Reuters.
Министерство отметило, что режим чрезвычайной ситуации будет применяться в регионах, которые попросят об э том.
Сейчас Мадрид, Андалусия и Экстемадура попросили центральное правительство, чтобы оно взяло на себя обеспечение общественного порядка и другие функции.
- 28 апреля около 12:00 по местному времени на Пиренейском полуострове произошло массовое отключение электроэнергии. Блэкауты затронули Португалию, материковую часть Испании, Андорру и южные районы Франции.
- Глава Евросовета Кошту заявил, что пока нет никаких признаков того, что эти массовые блэкауты произошли из-за кибератаки.
- Министр иностранных дел Сибига сообщил, что Украина предложила Испании, Португалии и Франции помощь после массовых отключений электроэнергии.