В Испании ввели чрезвычайное положение из-за массовых блэкаутов

Такой режим будет вводиться в регионах, которые попросят об этом

Блэкаут в центре Мадрида (Фото: Borja Sanchez-Trillo/EPA)

Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение после массового отключения электроэнергии, охватившего большую часть Пиренейского полуострова. Об этом сообщает агентство Reuters.

Министерство отметило, что режим чрезвычайной ситуации будет применяться в регионах, которые попросят об э том.

Сейчас Мадрид, Андалусия и Экстемадура попросили центральное правительство, чтобы оно взяло на себя обеспечение общественного порядка и другие функции.