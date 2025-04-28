В Іспанії запровадили надзвичайний стан через масові блекаути
Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан після масового відключення електроенергії, що охопило більшу частину Піренейського півострова. Про це повідомляє агенція Reuters.
Міністерство зазначило, що режим надзвичайної ситуації буде застосовуватися в регіонах, які попросять про це.
Наразі Мадрид, Андалусія та Екстемадура попросили центральний уряд, щоб той взяв на себе забезпечення громадського порядку та інші функції.
- 28 квітня близько 12:00 за місцевим часом на Піренейському півострові сталося масове відключення електроенергії. Блекаути зачепили Португалію, материкову частину Іспанії, Андорру та південні райони Франції.
- Очільник Євроради Кошту заявив, що наразі немає жодних ознак, що ці масові блекаути сталися через кібератаку.
- Міністр закордонних справ Сибіга повідомив, що Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу після масових відключень електроенергії.