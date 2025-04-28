В Іспанії запровадили надзвичайний стан через масові блекаути

Такий режим буде застосовуватися в регіонах, які попросять про це

Блекаут у центрі Мадрида (Фото: Borja Sanchez-Trillo / EPA)

Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан після масового відключення електроенергії, що охопило більшу частину Піренейського півострова. Про це повідомляє агенція Reuters.

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Міністерство зазначило, що режим надзвичайної ситуації буде застосовуватися в регіонах, які попросять про це.

Наразі Мадрид, Андалусія та Екстемадура попросили центральний уряд, щоб той взяв на себе забезпечення громадського порядку та інші функції.