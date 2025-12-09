В России разбился военно-транспортный Ан-22: экипаж погиб
Во вторник, 9 декабря, в Ивановской области России потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, никто из экипажа не выжил. Об этом сообщили Министерство обороны государства-агрессора и пропагандистский ресурс Shot.
По данным Минобороны РФ, самолет упал во время облета после проведенного ремонта. Он потерпел крушение в безлюдном районе.
Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа. Также на место вылетела комиссия Воздушно-космических сил России.
В то же время Shot пишет, что авария произошла в Фурмановском районе, на борту находилось семь членов экипажа.
Борт упал возле Уводского водохранилища. Фрагменты самолета найдены в воде и на земле. По данным пропагандистов, никто из экипажа не выжил.
Ан-22 "Антей" – это советский тяжелый военно-транспортный самолет, созданный конструкторским бюро Антонова в 1960-х годах. Он стал первым в мире серийным транспортным самолетом с турбовинтовыми двигателями такой мощности.
Самолет предназначался для перевозки крупногабаритной техники, войск и гуманитарных грузов на межконтинентальные расстояния. Он отличался высокой проходимостью и способностью работать с неподготовленных аэродромов.
- В России регулярно терпят крушения военные и гражданские самолеты. Так, 13 ноября в российской Карелии разбился Су-30.
- До этого в Нижегородской области России разбился истребитель-бомбардировщик Су-34.
