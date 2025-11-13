В России разбился истребитель Су-30 – экипаж не выжил
В российской Карелии разбился военный самолет, сообщили пропагандисты РФ со ссылкой на Министерство обороны страны-агрессора.
По их словам, многоцелевой истребитель Су-30 потерпел авиакатастрофу во время учебно-тренировочного полета, экипаж погиб.
Инцидент произошел в Карелии – это регион на северо-западе РФ, граничащий с Финляндией.
- Это не первая авиакатастрофа российских военных самолетов в тылу. В частности, в июле в Нижегородской области России разбился истребитель-бомбардировщик Су-34.
