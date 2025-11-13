В России разбился истребитель Су-30 – экипаж не выжил

Самолет оккупантов потерпел авиакатастрофу во время учебно-тренировочного полета в северном регионе РФ

Российский Су-30 (Иллюстративное фото: Википедия)

В российской Карелии разбился военный самолет, сообщили пропагандисты РФ со ссылкой на Министерство обороны страны-агрессора.

По их словам, многоцелевой истребитель Су-30 потерпел авиакатастрофу во время учебно-тренировочного полета, экипаж погиб.

Инцидент произошел в Карелии – это регион на северо-западе РФ, граничащий с Финляндией.