У Росії розбився винищувач Су-30 – екіпаж не вижив
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
У російській Карелії розбився військовий літак, повідомили пропагандисти РФ із посиланням на Міністерство оборони країни-агресора.
За їх словами, багатоцільовий винищувач Су-30 зазнав авіакатастрофи під час навчально-тренувального польоту, екіпаж загинув.
Інцидент стався у Карелії – це регіон на північному заході РФ, що межує з Фінляндією.
- Це не перша авіакатастрофа російських військових літаків у тилу. Зокрема, у липні у Нижньогородській області Росії розбився винищувач-бомбардувальник Су-34.
