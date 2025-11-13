У Росії розбився винищувач Су-30 – екіпаж не вижив

Літак окупантів зазнав авіакатастрофи під час навчально-тренувального польоту у північному регіоні РФ

Російський Су-30 (Ілюстративне фото: Вікіпедія)

У російській Карелії розбився військовий літак, повідомили пропагандисти РФ із посиланням на Міністерство оборони країни-агресора.

За їх словами, багатоцільовий винищувач Су-30 зазнав авіакатастрофи під час навчально-тренувального польоту, екіпаж загинув.

Інцидент стався у Карелії – це регіон на північному заході РФ, що межує з Фінляндією.