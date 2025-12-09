У Росії розбився військово-транспортний Ан-22: екіпаж загинув

Борт Міноборони РФ зазнав аварії під час обльоту після проведеного ремонту

Літак (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У вівторок, 9 грудня, в Івановській області Росії зазнав аварії військово-транспортний літак Ан-22, ніхто з екіпажу не вижив. Про це повідомили Міністерство оборони держави-агресора та пропагандистський ресурс Shot.

За даними Міноборони РФ, літак впав під час обльоту після проведеного ремонту. Він зазнав аварії у безлюдному районі.

Пошуково-рятувальна команда вилетіла до місця падіння літака задля встановлення долі екіпажу. Також на місце вилетіла комісія Повітряно-космічних сил Росії.

Водночас Shot пише, що аварія сталася у Фурманівському районі, на борту знаходилося сім членів екіпажу.

Борт упав біля Уводського водосховища. Фрагменти літака знайдено у воді та на землі. За даними пропагандистів, ніхто з екіпажу не вижив.

ДОВІДКА Ан-22 "Антей" – це радянський важкий військово-транспортний літак, створений конструкторським бюро Антонова у 1960-х роках. Він став першим у світі серійним транспортним літаком із турбогвинтовими двигунами такої потужності. Літак призначався для перевезення великогабаритної техніки, військ та гуманітарних вантажів на міжконтинентальні відстані. Він відзначався високою прохідністю та здатністю працювати з непідготовлених аеродромів.

В Росії регулярно зазнають аварій військові та цивільні літаки. Так, 13 листопада у російській Карелії розбився Су-30.

До цього у Нижньогородській області Росії розбився винищувач-бомбардувальник Су-34.