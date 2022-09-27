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В Изюм поедут жандармы из Франции для расследования военных преступлений России — фото

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 14:53
В Изюм поедут жандармы из Франции для расследования военных преступлений России — фото - Фото
Андрей Костин, Катрин Колонна и французские жандармы (Фото: France Diplomatie/Twitter)

В Украину прибыли французские жандармы, которые поедут в Изюм для расследования военных преступлений России. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции.

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Ведомство сообщило, что в Киев прибыла глава МИД Франции Катрин Колонна, которая представила следователей жандармерии генеральному прокурору Андрею Костину

Уже 28 сентября они будут работать в районе Изюма, где после освобождения от российской оккупации были обнаружены массовые захоронения.

"Франция поддерживает Украину в борьбе с безнаказанностью", — говорится в сообщении.

  • 15 сентября были опубликованы фото массового захоронения в лесу под Изюмом. Президент Зеленский также показал снимки оттуда и заявил, что это должен видеть весь мир.
  • Спикер Кремля Песков заявил, что обвинения в адрес россиян в совершении военных преступлений в Изюме "развиваются по тому же сценарию, что и в Буче", и это "вранье".
  • Подоляк в ответ на заявление Пескова сказал, что Офис президента не будет вступать в полемику с "этими персонажами", а дальнейшую дискуссию с представителями Кремля о трактовке событий в Буче, Изюме и других городах будут вести прокуроры в рамках международного трибунала.

Читайте также: Несколько Буч. От чего ВСУ освободили жителей Изюма. Свидетельство

Дмитро Гриниченко
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война франция военные преступления Андрей Костин изюм катрин колонна
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