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В Изюме 36 человек подорвались на минах уже после освобождения города – горсовет

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 16:05
В Изюме 36 человек подорвались на минах уже после освобождения города – горсовет - Фото
Мина-"лепесток" (Фото: скриншот с видео)

Горсовет Изюма призывает жителей проявлять максимальную осторожность до полной проверки саперами ВСУ всей территории города и его окрестностей. По данным городских властей, после деоккупации Изюма на минах и других взрывоопасных предметах подорвались уже 36 человек.

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Российские оккупанты при отступлении в Харьковской области оставили мины-ловушки или бросили взрывоопасные предметы, которые представляют серьезную опасность для гражданских. 

Горсовет сообщает, что после освобождения города "за медицинской помощью со взрывными травмами обратилось 36 человек, двое из которых – дети". Десяти пострадавшим не удалось спасти нижние конечности.

Власти предупреждают, что "найти опасную игрушку" можно в лесу, в поле, на собственном огороде и даже просто на улицах. 

Саперы ВСУ продолжают обезвреживать в Изюме оставшиеся после отступления оккупантов взрывоопасные предметы, однако из-за масштабов минирования эта работа может надолго затянуться.

Сергій Бережний
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харьковская область мины разминирование изюм
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