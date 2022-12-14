В Изюме 36 человек подорвались на минах уже после освобождения города – горсовет

Горсовет Изюма призывает жителей проявлять максимальную осторожность до полной проверки саперами ВСУ всей территории города и его окрестностей. По данным городских властей, после деоккупации Изюма на минах и других взрывоопасных предметах подорвались уже 36 человек.

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Российские оккупанты при отступлении в Харьковской области оставили мины-ловушки или бросили взрывоопасные предметы, которые представляют серьезную опасность для гражданских.

Горсовет сообщает, что после освобождения города "за медицинской помощью со взрывными травмами обратилось 36 человек, двое из которых – дети". Десяти пострадавшим не удалось спасти нижние конечности.

Власти предупреждают, что "найти опасную игрушку" можно в лесу, в поле, на собственном огороде и даже просто на улицах.

Саперы ВСУ продолжают обезвреживать в Изюме оставшиеся после отступления оккупантов взрывоопасные предметы, однако из-за масштабов минирования эта работа может надолго затянуться.

В сентябре ГСЧС сообщала, что в деоккупированных городах Харьковской области осталось большое количество взрывоопасных предметов, особенно много мин-"лепестков".

1 декабря сообщалось, что Европейский Союз выделит более 1 млн евро на разминирование территории Украины.

Сергій Бережний

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