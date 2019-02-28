В Житомире билборды кандидатов заклеили флагами РФ: фото

Фото: zhitomir.life

В Житомире в полицию заявили о повреждении 17 билбордов кандидатов в президенты. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

На 11-ти установленных в городском микрорайоне Корбутовка билбордах предвыборной агитации нескольких кандидатов в президенты полицейские нашли наклеенные на них ненадлежащие изображения.

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Кроме того, патрульные обнаружили аналогичные нарушения на 6 билбордах с предвыборной агитацией различных кандидатов в районе железнодорожного вокзала в Житомире.

Издание Житомир.Life уточняет, что наклейки с российскими флагами обнаражили на билбордах кандидатов в президенты Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко, Александра Вилкула, Сергея Таруты и Сергея Каплина.

Фото: zhitomir.life

27 февраля третий президент Украины Виктор Ющенко сказал, что 90% нынешних кандидатов в президенты "употребляют слово мир тогда, когда не готовы к сопротивлению".