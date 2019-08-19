В кабинете замгенпрокурора Стрижевской нашли прослушку - ГПУ

Замгенпрокурора Анжела Стрижевская Фото: Фото: facebook.com/Андрей Лысенко

В минувшую субботу в служебном кабинете заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

При этом она отметила, что для прослушивания замгенпрокурора необходимо разрешение от руководителя САП или другого заместителя генпрокурора, однако никто из них санкции на прослушивание Стрижевской, по словам Сарган, не давал.

По факту обнаружения несанкционированной прослушки СБУ зарегистрировала уголовное производство.

"Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по А. Сытнику (директору НАБУ, - ред.)", - написала Сарган.