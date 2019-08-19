Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В кабинете замгенпрокурора Стрижевской нашли прослушку - ГПУ

В кабинете замгенпрокурора Стрижевской нашли прослушку - ГПУ - Фото
Замгенпрокурора Анжела Стрижевская Фото: Фото: facebook.com/Андрей Лысенко
19.08.2019, 16:09

СБУ зарегистрировала уголовное производство

В минувшую субботу в служебном кабинете заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

При этом она отметила, что для прослушивания замгенпрокурора необходимо разрешение от руководителя САП или другого заместителя генпрокурора, однако никто из них санкции на прослушивание Стрижевской, по словам Сарган, не давал.

По факту обнаружения несанкционированной прослушки СБУ зарегистрировала уголовное производство.

"Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по А. Сытнику (директору НАБУ, - ред.)", - написала Сарган.

Напишите нам
генпрокуратура Юрий Гримчак Анжела Стрижевская артем сытник
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 