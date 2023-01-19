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В Казахстане депутата выгнали из партии за поддержку войны РФ против Украины и Путина

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 13:47
В Казахстане депутата выгнали из партии за поддержку войны РФ против Украины и Путина - Фото
Азамат Абильдаев (Фото: Informburo.kz)

В Казахстане из партии Ак жола исключили депутата Мажилиса Азамата Абильдаева — он поддерживал войну РФ против Украины и диктатора Владимира Путина. Об этом сказано в официальном заявлении политической силы. 

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Партия заявила, что дала политическую оценку высказываниям Абильдаева о войне в Украине. Отмечается, что его позиция противоречит позиции партии, а также нарушает депутатскую этику.

"Партия всегда уважает и поддерживает независимость и территориальную целостность Казахстана и других дружественных государств", — сказано в заявлении.

Политсила направила в центральную избирательную комиссию Казахстана письмо о прекращении депутатского мандата Абильдаева.

Недавно Абильдаев дал интервью казахстанскому филиалу Радио Свобода, в котором заявил, что поддерживает Путина и войну РФ против Украины. Он говорил, что украинцы якобы свергнут президента Владимира Зеленского и повторял тезисы российской пропаганды о "нацистах".

Читайте также: В МИД России снова набросились на Казахстан из-за помощи Украине. Астана ответила 

Дмитро Гриниченко
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Россия война владимир путин казахстан
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