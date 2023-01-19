В Казахстане депутата выгнали из партии за поддержку войны РФ против Украины и Путина
В Казахстане из партии Ак жола исключили депутата Мажилиса Азамата Абильдаева — он поддерживал войну РФ против Украины и диктатора Владимира Путина. Об этом сказано в официальном заявлении политической силы.
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Партия заявила, что дала политическую оценку высказываниям Абильдаева о войне в Украине. Отмечается, что его позиция противоречит позиции партии, а также нарушает депутатскую этику.
"Партия всегда уважает и поддерживает независимость и территориальную целостность Казахстана и других дружественных государств", — сказано в заявлении.
Политсила направила в центральную избирательную комиссию Казахстана письмо о прекращении депутатского мандата Абильдаева.
Недавно Абильдаев дал интервью казахстанскому филиалу Радио Свобода, в котором заявил, что поддерживает Путина и войну РФ против Украины. Он говорил, что украинцы якобы свергнут президента Владимира Зеленского и повторял тезисы российской пропаганды о "нацистах".
- Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя войну России против Украины, заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема.
- Он сказал, что в соседних странах "случаются провокационные высказывания в адрес глав государств и звучат необоснованные обвинения".
- Неудачи в войне против Украины приводят к потере российским диктатором Владимиром Путиным влияния на лидеров Центральной Азии, в частности Токаева.
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