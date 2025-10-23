В Казахстане взорвался неизвестный дрон: реакция Минобороны страны

В Бурлинском районе Казахстана, граничащего с Россией, зафиксирован взрыв БпЛА неизвестного происхождения

Минобороны Казахстана (Фото: Telegram-канал ведомства)

В Казахстане взорвался неизвестный беспилотник, сообщило Министерство обороны страны в четверг, 23 октября.

"В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения. Обломки обнаружены в удалённой местности, вне зоны проживания населения. Пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано", – говорится в сообщении.

Казахское МО отметило, что совместно с соответствующими государственными органами проводит проверки, чтобы установить обстоятельства инцидента и происхождение дрона.

Ведомство сообщило, что приняло дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения границы воздушными объектами.

"Ведутся консультации с иностранными партнёрами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты", – подытожило Минобороны страны.

Оно не уточняет, с какими именно странами ведутся такие контакты.

Бурлинский район расположен на казахстанско-российской границе и граничит с Оренбургской областью РФ: