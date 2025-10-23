В Казахстане взорвался неизвестный дрон: реакция Минобороны страны
В Казахстане взорвался неизвестный беспилотник, сообщило Министерство обороны страны в четверг, 23 октября.
"В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения. Обломки обнаружены в удалённой местности, вне зоны проживания населения. Пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано", – говорится в сообщении.
Казахское МО отметило, что совместно с соответствующими государственными органами проводит проверки, чтобы установить обстоятельства инцидента и происхождение дрона.
Ведомство сообщило, что приняло дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения границы воздушными объектами.
"Ведутся консультации с иностранными партнёрами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты", – подытожило Минобороны страны.
Оно не уточняет, с какими именно странами ведутся такие контакты.
Бурлинский район расположен на казахстанско-российской границе и граничит с Оренбургской областью РФ:
- Ранее, 19 октября, Генштаб ВСУ подтвердил поражение газоперерабатывающего завода оккупантов в Оренбурге, а также Новокуйбышевского НПЗ и базы ГСМ во временно оккупированном Бердянске.
- 21 октября стало известно, что удар по Оренбургскому ГПЗ привел к существенному сокращению добычи газа на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении на западе Казахстана.
Комментарии (0)