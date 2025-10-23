У Казахстані вибухнув невідомий дрон: реакція Міноборони країни
У Казахстані вибухнув невідомий безпілотник, повідомило Міністерство оборони країни у четвер, 23 жовтня.
"У Бурлінському районі Західно-Казахстанської області зафіксовано факт вибуху безпілотного літального апарату невідомого походження. Уламки виявлені у віддаленій місцевості, поза зоною проживання населення. Постраждалих та матеріальних збитків не зареєстровано", – йдеться у дописі.
Казахстанське МО зазначило, що спільно з відповідними державними органами проводить перевірки, щоб встановити обставини інциденту та походження дрона.
Відомство повідомило, що вжило додаткових заходів із посилення контролю за повітряним простором та запобігання несанкціонованому перетину кордону повітряними об'єктами.
"Проводяться консультації з іноземними партнерами, яким потенційно можуть належати ці апарати", – підсумувало Міноборони республіки.
Воно не уточнює, з якими саме країнами ведуться такі контакти.
Бурлінський район розташований на казахстансько-російському кордоні й межує з Оренбурзькою областю РФ:
- Раніше, 19 жовтня, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження газопереробного заводу окупантів у Оренбурзі, а також Новокуйбишевського НПЗ та бази ПММ у тимчасово окупованому Бердянську.
- 21 жовтня стало відомо, що удар по Оренбурзькому ГПЗ призвів до суттєвого скорочення видобутку газу на Карачаганакському нафтогазоконденсатному родовищі на заході Казахстану.
