В КГГА отчитались о готовности всех избирательных участков

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В Киеве все избирательные участки готовы к проведению внеочередных парламентских выборов, заявил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Дмитрий Загуменный, передает пресс-служба КГГА.

"На сегодняшний день все участковые избирательные комиссии готовы к проведению выборов, все организационные вопросы удалось решить. Убежден, что нам удастся достойно провести эти выборы", - сказал он.

В Киеве, напомнил Загуменный, на постоянной основе действуют 1100 избирательных участков. На этих выборах изменили место голосования и выразили желание проголосовать в столице 36 тыс человек.

Избирательные участки откроются 21 июля в 8:00 и закроются в 20:00.

Ранее сегодня сообщалось, что Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО собрался для обсуждения защиты процесса выборов в Верховную Раду.

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