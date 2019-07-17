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17.07.2019, 06:30

Выборы в Раду: СНБО обсудил вопросы отражения хакерских атак

Выборы в Раду: СНБО обсудил вопросы отражения хакерских атак - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО собрался для обсуждения защиты процесса выборов

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО вчера, 16 июля, собрался для обсуждения защиты процесса выборов в Верховную Раду. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в Facebook.

Кроме того, специалисты Центризбиркома, СБУ, Госспецсвязи и Нацполиции провели ряд учений, в ходе которых имитировались хакерские атаки на реальные учреждения, и отработали методы их отражения, написал он.

Данилюк заверил, что сейчас Украина готова к кибератакам.

Он напомнил также, что в феврале этого года хакеры атаковали сайт ЦИКа, а накануне президентских выборов - пытались сломать систему "Выборы".

Глава СБУ Иван Баканов вчера на брифинге заявил, что случаев вмешательства со стороны России в процесс досрочных парламентских выборов пока не зафиксировано. Он добавил, что СБУ готовилась к выборам - учения были посвящены защите критической инфраструктуры.

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Теги: Александр Данилюк, снбо, выборы, кибербезопасность, хакер, верховная рада
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